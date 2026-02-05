アクシス [東証Ｓ] が2月5日昼(12:00)に決算を発表。25年12月期の経常利益(非連結)は前の期比8.1％増の9.1億円になり、26年12月期も前期比9.6％増の10億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。11期連続増収、7期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を45円→46円(前の期は36円)に増額し、今期も前期比11円増の57円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の経常利