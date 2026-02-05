5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比570円安の5万3780円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3898.35円に対しては118.35円安。出来高は3万1152枚となっている。 TOPIX先物期近は3648.5ポイントと前日比8ポイント安、現物終値比3.17ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53780-5