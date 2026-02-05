卓球の「ITTF-ATTUアジアカップ2026」は5日、中国・海口市でグループステージの第2戦が行われる。昼の部には、日本から男女3選手が出場予定で、それぞれのパフォーマンスに注目が集まっている。 ■夜の部でも4選手が中国選手と対峙へ 今大会は、男女それぞれ4名ずつ、計8グループに分かれて総当たり戦を行い、各組の上位2名が決勝トーナメントに進出する方式となっている。第2戦は、次のラウンド