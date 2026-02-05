24時間テレビの募金活動で、県内のイオングループに寄せられた多くの善意がKYTに届けられました。イオングループは毎年、24時間テレビに合わせて募金活動を行っています。今回は県内の9社が協力して35か所で募金活動を行い、304万9981円が寄せられたということです。このほどKYTで寄付金の贈呈式が行われ、イオン九州の椎名孝夫取締役常務執行役員からKYTの小石川伸哉社長に目録が手渡されました。（イオン九州・