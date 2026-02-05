新潟市では、1月の火災による死者数が3人に上りました。1カ月間で2025年の死者数に迫っているとして、消防が注意を呼びかけています。 新潟市の商業施設で消防職員らが火災への注意を呼びかけました。消防によりますと、2025年の新潟市の火災による死者は4人でしたが、今年はすでに3人が亡くなっています。電気機器や配線器具の劣化による発熱が出火原因になっていることが多いとして、こまめな点検を呼びかけています。 ■