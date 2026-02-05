北海道中央バスは2026年4月1日から、空港連絡バスなど一部の路線で運賃改定を実施すると発表しました。運賃が値上げされるのは、札幌圏と新千歳空港を結ぶ「空港連絡バス」と、札幌駅と三井アウトレットパーク札幌北広島を結ぶ路線です。運賃は、各路線で片道100円から200円の値上げで、そのほか回数券は最大700円値上げします。北海道中央バスによりますと、利用客が増加していることでWi-Fiの更新などの設備投資が必要であ