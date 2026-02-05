5日明け方、奄美大島の北東沖を震源とする地震があり、十島村の悪石島と諏訪之瀬島で震度3を観測しました。気象庁によりますと、5日午前3時21分ごろ、奄美大島の北東沖を震源とする地震がありました。震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.5と推定されます。この地震で十島村の悪石島と諏訪之瀬島で震度3、奄美市、瀬戸内町、喜界町で震度2の揺れを観測しました。この地震による津波はなく、被害