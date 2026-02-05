俳優の浜辺美波とSnow Manの目黒蓮がW主演する映画『ほどなく、お別れです』（6日公開）に、新木優子が出演していることが明らかになった。新木は漆原礼二（目黒）の妻であり、6年前に交通事故で亡くなってしまった遥を演じる。【写真】どこか儚げ…目黒蓮の妻役を演じた新木優子遺族の希望に沿って故人に合った葬儀を提案し、全ての手配と進行（葬儀の段取り、会場設営、式の進行など）を執り行う仕事“葬祭プランナー”を題