アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が、その年のビューティートレンドを象徴する「Beauty of the year」ネイル部門に選出され、5日に都内で行われた『Beauty of the year 2026』発表会に登壇した。【写真】めっちゃレア…！デコルテ輝く黒ドレスで登場した櫻井優衣普段はメンバーカラーのミントグリーンの衣装が多い櫻井だが、この日はシックな黒ドレス姿で登場。「このような賞をいただけて本当に光栄に思います。ネ