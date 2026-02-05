俳優・坂上忍（58）が5日放送のTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。現在の悩みを明かした。番組冒頭、「いつもはオープニングトークは玉川さんがお一人でしゃべられているということなんですが、今日はなぜか“お前がやれ”と言われたので、お話をさせていただきます。こちらの番組では初めましてなので、簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います」と坂上。「坂上忍。58歳になります。もうすぐ