ABEMAは5日、2027年配信予定のグラビアアイドルをテーマにしたオリジナルドラマ『グラビア』の制作決定、また同作の主演俳優オーディションを開催することを発表した。本作はタレントのMEGUMIが、配信ドラマとして初めて企画・プロデュースを手掛ける意欲作となっている。【全身ショット】さすが⋯美デコルテあらわなドレスで登場したMEGUMI本作は、俳優としてブルーリボン賞助演女優賞を受賞するなど確かな演技力を誇る