アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（3月17日発売／講談社）より、先行カットが公開された。【写真】メンバーが撮影した”あざとすぎる”守屋麗奈今回公開されたのは、山崎天が（※崎＝たつさき）ウィッグを着用して男装しているショット（撮影／井上梨名）。男装の“イケメン”ぶりに定評のある山崎が、撮影者の井上と一緒にハートマークを作り、ファンサしている1枚となっている。