動画配信サービス「Netflix」で2月10日から世界独占配信される映画『This is I（ディス イズ アイ）』より、メイン予告映像とカメオ出演キャストが解禁となった。【動画】Netflix映画『This is I』メイン予告映像本作は、「アイドルになりたい」という夢を抱いた少年ケンジが、一人の医師との出会いによって人生を大きく変えていく姿を描く“エア”ミュージカル。2007年に“エアあやや”の口パクモノマネで一世を風靡した、タ