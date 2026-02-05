将棋の第84期順位戦B級1組12回戦が2月5日に行われ、伊藤匠二冠（叡王、王座、23）と高見泰地七段（32）が東京・千駄ケ谷の「東京将棋会館」で午前10時に対局を開始した。【映像】伊藤二冠VS高見七段 対局開始時の表情「鬼の住処」とも呼ばれ、毎年過酷な昇級・残留争いが繰り広げられるB級1組には、全13名の棋士が所属。伊藤二冠は今期初参戦となったが、これまでに10戦を終えて8勝2敗の2位につけている。3月5日に予定されてい