「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子第15節は7日（土）から8日（日）にかけて計7つのカードが実施される。 ■デンソーエアリービーズ vs ヴィクトリーナ姫路 ©SV.LEAGUE デンソーは前節、土日でリベロを含む7名のスタメンを入れ替えた。惜しくも連敗を喫したが、山上有紀がセッターを務めた日曜日はフルセットにもつれ込む善戦。イェーモンミャ