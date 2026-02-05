ニュース番組『ABEMA Morning』では、衆議院選挙までの期間、投票前に役立つ情報をお届け。今回は、投票することで特典が受けられる「センキョ割」についてを紹介。【映像】センキョ割、初参加の店舗（詳細）■「センキョ割」とは？「センキョ割」とは、選挙で投票した際にもらえる「投票済証明書」などを参加店舗で提示することで、お得なサービスや割引を受けられる仕組みのこと。回を追うごとに参加店舗は増加しており、