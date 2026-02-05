2024年5月、モスクワでの軍事パレードで披露された大陸間弾道ミサイル「ヤルス」/Alexander Nemenov/AFP/Getty Images（CNN）旧ソ連の崩壊以来、ロシアは国際舞台における存在感を著しく低下させてきた。1991年、かつて米国のレーガン大統領が「悪の帝国」と呼んだソ連が崩壊したことで、クレムリン（ロシア大統領府）の所有する領土、財政力、そして世界での影響力は縮小した。しかし、ロシアはある重要な分野における影響力を維