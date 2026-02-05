テレビアニメ『HUNTER×HUNTER（ハンター×ハンター）』キメラアント編 後半（第106話〜第136話／31話）と選挙編（第137話〜第148話／12話）の計43エピソードが、5日からTVerにて毎日1話ずつ順次配信される。TVerでのキメラアント編 後半・選挙編の配信は今回が初めて。【画像】構図やばい！『H×H』キメラアント編後半の場面カットキメラアント編 後半は5日正午から、選挙編は3月8日正午から配信。視聴可能期間は各話配信開始