斜面の土砂が崩落し、女子高校生が亡くなった事故現場で黙とうする関係者ら＝５日、逗子市池子神奈川県逗子市内の斜面が崩落し、歩道を歩いていた県立高校３年の女子生徒＝当時（１８）＝が死亡した事故から５日で６年。事故現場には人々が献花に訪れ、桐ケ谷覚市長ら市職員も黙とうし再発防止へ誓いを新たにした。事故は２０２０年２月５日、同市池子のマンション敷地の斜面から約６６トンの土砂が崩れ落ち、斜面下の歩道を歩