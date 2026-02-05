熊本県・益城町で5日朝、認定こども園のバスと普通乗用車が衝突し、園児4人が病院に運ばれました。全員意識はあるということです。5日午前9時ごろ、益城町で認定こども園のバスと普通乗用車が衝突し、バスが横転しました。消防や園の関係者によりますと、バスには、園児4人と職員2人のあわせて6人が乗っていて、園児4人が病院に運ばれました。全員、意識はあるということです。