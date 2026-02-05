キーコーヒーは3月1日、家庭用レギュラーコーヒー「KEY DOORS+ スペシャルブレンド深煎り」(希望小売価格:中容量帯粉VP 969円/簡易抽出型ドリップ オン 753円)を数量限定パッケージで展開するとともに、家庭用希釈飲料「KEY カフェオレベース 無糖」(希望小売価格:505円)をリニューアルし全国で発売する。「KEY DOORS+ スペシャルブレンド深煎り」(希望小売価格:中容量帯粉VP 969円/簡易抽出型ドリップ オン 753円)「KEY カフェオ