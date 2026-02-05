キーコーヒーは3月1日、家庭用コーヒーブランド「KEY DOORS+」から新商品「KEY DOORS+ JET BREW エチオピア モカ」(希望小売価格645円)を全国で発売する。「KEY DOORS+ JET BREW エチオピア モカ」(希望小売価格645円)同ブランドは、"ココロをノックする、しあわせ合図。"をコンセプトに、目まぐるしく変化する日常において「コーヒーをいれて、飲んで、味わう時間だけは自分らしさを取り戻して欲しい。ふっと自分らしさを取り戻せ