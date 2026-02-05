WOWOWでは、24年11月に公開された『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』を3月1日(19:00〜)に放送・配信する。『WEST. 10th Anniversary Live “W” -Film edition-』WOWOWでは、WEST.がきょう5日に結成12周年を迎えたことを記念し、昨年放送した『WOWOW×WEST. “WESSION”』全6話を、5日(20:30〜)から一挙放送・配信。さらに、25日から「WEST.×WOWOW 5日連続特集!!!!!!!」がスタートするが、この中で『WEST. 10t