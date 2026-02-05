これは筆者の友人A子から聞いたエピソードです。近所の公園で遊んでいた息子が、思いがけないトラブルに巻き込まれてしまいました。突然向けられた疑いの目に、A子親子は不安と戸惑いを抱えることに。子どもの世界で起きた小さな出来事から、親としての向き合い方や信じる姿勢の大切さを考えさせられます。 楽しいはずの公園で起きた異変 その日、私は息子のK太を連れて近所の公園へ行きました。砂場では子どもたちが楽