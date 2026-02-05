カーリング・混合ダブルス…スイス代表夫婦が話題にミラノ・コルティナ五輪は6日の開会式を前に、一部競技がスタートした。4日（日本時間5日）に行われたカーリングの混合ダブルスでは、競技そっちのけでブラシを持った赤ちゃんが6分間も画面を“占拠”する事態に。海外のファンが「ミラノ五輪の最初のスターだ」と話題にしている。1次リーグに登場したスイスのヤニック・シュワラーとブライア・シュワラー＝ヒュリマンは夫婦