出場する英明を祝う懸垂幕(香川・高松市役所) 春のセンバツ高校野球に出場する英明を祝う懸垂幕が高松市役所にお目見えしました。 高松市の大西秀人市長が見守る中、長さ8mの懸垂幕が掲げられました。 英明は2025年、秋の香川大会で準優勝し、四国大会では優勝。明治神宮大会では2勝して準決勝まで勝ち上がりました。英明のセンバツ出場は3年ぶり4回目です。 （高松市／大西秀人 市長）「四国大会の優勝チー