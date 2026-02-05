明日6日(金)は北海道で猛吹雪に警戒です。7日(土)から8日(日)は日本海側を中心に大雪となり、関東など太平洋側でも雪が降るでしょう。9日(月)にかけて真冬の寒さが戻るため、寒暖差で体調を崩さないようにしてください。8日(日)は日本海側で大雪11日(水・祝)は広く雨や雪明日6日(金)は、低気圧が急速に発達しながら北海道付近を進むため、北海道は日本海側やオホーツク海側を中心に猛吹雪となるでしょう。7日(土)から8日(日)は冬