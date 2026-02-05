川崎がベトナムのファン向けに大関友翔の動画をアップした川崎フロンターレが、ベトナムに向けてメッセージを発信し、そのなかでMF大関友翔がベトナム語を披露している。U-23アジアカップで連覇を達成したU-21日本代表の一員だった大関は、決勝の中国戦でも先制点を挙げる活躍を見せてチームを4-0の勝利に導き、優勝に大きく貢献した。準決勝で中国に0-3で敗れていたベトナムでは、大関の人気がSNS上を中心に高まり、サッカー