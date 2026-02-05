ジョナ・ヒル監督・脚本、キアヌ・リーブス主演で贈るダークコメディー『アウトカム』が、Apple TVにて4月10日より世界同時配信開始されることが決定。現地時間2月3日、米・カリフォルニア州サンタモニカで行われたApple TV Press Dayにて、本作のファーストルックが初公開された。【写真】キアヌ・リーブス演じるハリウッドスターがキャリアをかけた“謝罪行脚”へ！『アウトカム』場面写真ギャラリー子供の頃からの長年の