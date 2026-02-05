高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第18週「マツエ、スバラシ。」（第89回）が5日に放送され、とある疑惑を向けられた江藤知事（佐野史郎）に錦織（吉沢亮）が感謝する姿が描かれると、ネット上には「朝からコーヒー吹いた」「今日イチのパワーワード（笑）」「言い方絶妙」といった声が集まった。【写真】知事宅が大騒ぎにある朝、パタリと松野家へのごみの投げ捨てが止ま