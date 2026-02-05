俳優の賀来賢人が、米・大手マネージメント「Artists First」との契約を締結し、自身がプロデュース、出演する映画『Never After Dark』を提げ、世界進出することが明らかとなった。【写真】榮倉奈々、夫・賀来賢人の誕生日を祝福頬にキスマーク「世界で一番私にやさしいひと」今回、賀来がパートナーシップを組むこととなった「Artists First」は、世界的な映画・ドラマのキャスティングやプロジェクト開発において強力なネ