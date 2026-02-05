巨人の戸郷翔征投手が５日、宮崎春季キャンプの視察に訪れていた松坂大輔氏と、ブルペンで約１０分間、会話した。戸郷はブルペンで５１球を投げ終えると、すぐさま松坂氏のもとへ。身ぶり手ぶりで話し、時おり笑顔も見られた。戸郷は過去にもキャンプで松坂氏からスライダーなど変化球の助言をもらっていた。