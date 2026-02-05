英国出身の俳優トミー・バストウ（34）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。豪華3ショットを披露した。バストウは、女優の郄石あかりがヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）でヘブン役を好演。3日には大阪・寝屋川の成田山大阪別院で開催された「令和8年成田山節分祭」の追儺豆まき式に郄石らと参加した。この日「福は内!!」と豆まきの様子を捉えた動