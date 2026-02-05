退職代行サービス「モームリ」の運営会社社長らが弁護士法違反の疑いで逮捕された事件で、依頼者のあっせんを受けたとして弁護士らが書類送検されました。警視庁によりますと、書類送検された弁護士事務所「オーシャン」と「みやび」の弁護士ら3人は、「モームリ」から依頼者のあっせんを受けた疑いがもたれています。この事件では「モームリ」運営会社の社長、谷本慎二容疑者らがすでに逮捕されていて、弁護士らは「モームリ」に