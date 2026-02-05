FRUITS ZIPPER櫻井優衣（25）が5日、都内で「NAILIE AWARD 2025授賞式＆Beauty of the year 2026発表会」に登壇した。累計300万ダウンロードを突破した美容予約アプリ「Naile Beauty（ネイリービューティー）」が主催する、その年のビューティートレンドを象徴する著名人やアイテムを表彰する「Beauty of the year 2026」で、ネイル部門に輝いた。「シンプルだけど指先まですごく輝くネイル」を光らせ、黒とグレーのシックな装いで