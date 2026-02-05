岩手県の雪道で、対向車線にはみ出して逆走する車がカメラに捉えられた。車の運転手は高齢者とみられ、道路上は混乱に陥った。一方、群馬県では信号無視で交差点を走り抜ける車が確認されている。雪道で現れた逆走車に大混乱雪が降り積もる岩手・矢巾町で1月19日、片側2車線の道路で撮影されたのは、対向車線に大きくはみ出した1台の車だ。車は逆走状態だった。突然現れた逆走車に道路は大混乱となっていた。同乗していた目撃者の