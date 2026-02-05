ソフトバンクの新人5選手が5日、初のキャンプ休日に「宮崎うなぎ」の魅力を学ぶ特別体験に参加した。「うなぎ処鰻楽」の協力のもとで、うなぎのつかみ取りと、うな重作りに挑戦した。できあがった豪華うな重を茶碗によそって口にしたドラフト2位の稲川竜汰（21＝九州共立大）は「本当においしい。分厚くて、ふっくらして最高です」とニッコリ。ドラフト3位の鈴木豪太（大商大）も「これをきっかけにハマっちゃうかもしれ