プロ野球の春季キャンプが４日、各地で行われた。◇【阪神＝宜野座】石井が「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）仕様」で投球練習を行った。ともに日本代表に選ばれている坂本とバッテリーを組み、本番で採用予定のサイン交換機器「ピッチコム」を使いつつ、投球間の時間を制限する「ピッチクロック」を念頭に、普段より短い間隔で投げ込んだ。ピッチコムは、ボタンを押して球種やコースなどを伝える機器。石井は