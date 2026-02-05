女優桜井日奈子（28）が5日、都内で「NAILIE AWARD 2025授賞式＆Beauty of the year 2026発表会」に登壇した。累計300万ダウンロードを突破した美容予約アプリ「Naile Beauty（ネイリービューティー）」が主催する、その年のビューティートレンドを象徴する著名人やアイテムを表彰する「Beauty of the year 2026」で、ヘア部門に輝いた。真っ赤なドレスに身を包み「このようなすてきな賞をいただけて本当にうれしく思っております