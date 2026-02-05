ミラノ・コルティナオリンピックはいよいよ5日夜、日本選手の競技がスタート。スノーボードの選手たちが公式練習を行いました。女子ビッグエアで前回大会、銅メダルを獲得した村瀬心椛選手（21）。他の大会に比べ小さいという今回のジャンプ台を確認するように、入念に調整を行っていました。村瀬心椛選手：自分の技をしっかり出し切って、金メダルとって日本に帰りたいです。そして、男子は日本選手団の先陣を切って5日夜にビッグ