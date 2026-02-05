愛知県日進市で先月、女性をひき逃げしたとして83歳の男が逮捕されました。「人には絶対にぶつかっていません」と容疑を否認しています。警察によりますと、逮捕されたのは東海市に住む高井和彌容疑者(83)で、先月22日、日進市藤島町で横断歩道を渡っていた女性(44)を軽自動車でひき逃げし、ケガをさせた疑いが持たれています。女性は、右足を骨折する全治4週間の重傷です。現場周辺の防犯カメラなどから高井容疑者の軽自