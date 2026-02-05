著作権者の承諾を得ずにスタジオジブリ作品のセル画などを販売したとして4日、中国人の男2人と日本人の女が逮捕されました。著作権法違反の疑いで逮捕されたのは、群馬県に住む42歳の男と三重県に住む40代の男女計3人です。3人はおととし6月、新潟市西区に住む40代の男性に対し、複製したセル画などを著作権者の承諾を得ずに販売した疑いがもたれています。オークションサイトで「セル画」を購入した男性がクチコミを見て偽