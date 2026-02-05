きょう（5日）午前11時前、岡山市北区西花尻の県道で、軽乗用車が電柱に衝突する事故がありました。 警察によりますと、きょう午前10時56分ごろ、警察に通報があったということです。軽乗用車を運転していた高齢とみられる男性が意識不明の重体のもようだということです。