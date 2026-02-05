新浜レオンが、1st EP『New Beginning』を4月15日にリリースする。 （関連：『日本レコード大賞』新人賞歌手・新浜レオンは歌謡曲と若者の架け橋に？世代を超えて愛される実直な歌声を紐解く） 新浜の今年の目標は“唯一無二”。本EPのタイトル『New Beginning』は単に“新たな始まり”と意味するだけでなく、“自分にしかできない唯一無二の新たな挑戦へと踏み出す”という自身の強い決意と、聴く人すべてに