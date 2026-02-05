日本航空（JAL）は、「ユニ春2026×スカイメイト搭乗キャンペーン」を2月1日から28日まで実施する。「スカイメイト」「JALカードスカイメイト」で、国内線に1回以上搭乗したJALマイレージバンク会員を対象として、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の「1デイ・スタジオ・パス」を抽選で100組200名に進呈する。パスは3月28日のみ有効で、当選者のうち学生はアトラクション貸切ナイト入場券とスーパー・ニンテンドー・ワール