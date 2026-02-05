KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用ブランド「povo2.0」で「DMMポイント」とデータがセットになったトッピングの提供を開始した。4月9日9時30分まで購入できる。 「DMMポイント」は、DMMが提供する動画配信や電子書籍などのサービスで、1ポイント1円相当で使用できるポイント。 価格は「DMMポイント500pt＋データ使い放題(1時間)」が550円、「DMMポイント3000pt＋0.5GB(7日間)」が2990