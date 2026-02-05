札幌市南区のゴルフ場で許可を得ずクマを駆除したとして、７０代のハンターらが書類送検されていたことが分かりました。鳥獣保護管理法違反などの疑いで２月４日までに書類送検されたのは、札幌市南区のゴルフ場運営会社と４０代の支配人、ゴルフ場から依頼を受け巡回していた７０代のハンターです。警察によりますと、ハンターらは２０２５年９月４日、クマの駆除許可を得ずに発砲し、クマを駆除した疑いです。