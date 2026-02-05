ワカサギ釣りの名所として知られる下関市の豊田湖畔公園は雨不足により湖の水位が下がったことで7日から釣り桟橋の使用が一時休止となりました。下関市によりますと去年12月から降雨量が少ない状況が続き豊田湖の水位が下がったことで釣り桟橋などが急傾斜になっています。このため、市は利用者の安全の確保を理由に7日から桟橋の利用を一時休止すると発表しました。豊田湖に隣接する木屋川ダムの貯水率は4日時点で48パーセ