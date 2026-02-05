北海道むかわ町の山林に知人男性の遺体を埋めたとして死体遺棄の罪に問われている男の裁判で、札幌地裁は拘禁刑１年１０か月の実刑判決を言い渡しました。死体遺棄の罪に問われていたのは、札幌市白石区の会社役員・大上文彦被告５０歳です。判決によりますと、大上被告は２０２５年８月、むかわ町の山林に油圧ショベルで穴を掘り、知人の西村隆行さんの遺体を埋めて遺棄しました。これまでの裁判で検察側は大上被告に拘禁刑３年を