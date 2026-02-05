きょう5日の夜からあす6日にかけて、前線を伴う低気圧が北日本付近を通過する見通しです。そのため、北日本や北陸ではきょうは次第に雲が多くなり、所により雪や雨が降るでしょう。あすは雪の降る範囲が広がり、日本海側では雷を伴って降る所もある見込みです。北海道では風が強まり、大荒れとなる所もありそうです。暴風雪に警戒し、大雪や高波に注意・警戒してください。東日本の太平洋側はあすにかけて概ね晴れますが、西日本で